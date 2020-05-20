Antalya'da berber çalışma saatlerine bayram düzenlemesi - Son Dakika

Antalya'da Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun artacağı berber dükkanlarının çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı.
Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, berberler dükkanlarının İl Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen kurallara uymak kaydıyla Ramazan Bayramı öncesinde oluşabilecek yoğunluğu nedeniyle 20-21-22 Mayıs tarihlerinde 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet verebileceğini kaydetti.
Açıklamasında "Sıhhatler olsun Antalya" temennisinde bulunan Karaloğlu, "Şimdiden berber esnafımızın bayramını tebrik eder, hayırlı kazançlar dilerim." ifadelerini kullandı.