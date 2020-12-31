Antalya'da bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.
Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda, trafik ışıklarında satış yapan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çiçek satışı yapan aynı aileden 5 kişi, Fikri (60) ile oğlu Murat Solaklar'ı bıçakla yaraladı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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