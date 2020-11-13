Antalya'da bir kişiyi darbederek zorla alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişiyi darbederek zorla alıkoydukları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırlı Camisi önünde bir kişinin zorla araca bindirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eşkalleri belirlenen 11 şüpheli, Yeşilova mevkisinde yakalandı.

Evde yapılan aramada ise tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi.