Antalya'da bir otelin deposunda 1108 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da bir otelin deposunda 1108 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin deposunda 1108 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin deposunda 1108 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'ndeki bir otelin deposunda sahte/kaçak içkilerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Depoda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı aramada şişeler içinde toplam 1108 litre gümrük kaçağı ve sahte içki bulundu. Gözaltına alınan otelin satın alma sorumlusu S.Y, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Son Dakika

Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü

İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi

İstanbul'daki vaka sayıları ne durumda? İşte en çok artış olan 8 ilçe

İki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada, yol kan gölüne döndü: 3 ölü, 1 yaralı

Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota

Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü

Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi