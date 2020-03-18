Antalya'da, cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

ANTALYALILAR koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrılarına kulak verdi. Her zaman kalabalık olan mekanlar ile cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.

Kentte normal günlerde kalabalık olan Cumhuriyet Meydanı, Tophane Bahçesi, Saat Kulesi ve Üç Kapılar gibi tarihi ve gözde mekanlar, koronavirüs tehdidi nedeniyle boş kaldı. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki deniz feneri etrafında ise az sayıda kişinin yürüdüğü görüldü. Yaz- kış denize girilen ve turistlerin uğrak yerlerinden Konyaaltı Sahili'nde de az sayıda kişi, güneşli havada vakit geçirdi. Eğlence merkezleri, kafe gibi işletmelerin kapatılması kararından sonra tüm mekanların kapılarına kilit vuruldu. Bazı kafelerin etrafına kırmızı şeritler çekilerek, içeri geçişlere izin verilmedi.

Cadde ve sokaklardaki kişilerin çoğunun ise koronavirüse karşı tedbir aldığı gözlendi. Maske ve eldiven kullananlar, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçındı. Maske, eldiven, şapka ve güneş gözlüğü kullanan bazı kişilerin de yürüyüş yaptığı görüldü. Ayrıca yollardaki araç sayısında da azalma olduğu gözlendi.

'MASKE TAKAN ÇOK AZ'

Maske takarak önlem almaya çalıştığını anlatan Mahmut Yıldırım , "Tedbirli olmak için maske taktım. Evde sürekli durmaktan sıkılıyorum. Böyle geziyorum. Dışarıda az kişi önlem alıyor. Çok az kalabalık var. Eskisi gibi değil. Biraz gezip, gazete alıp eve gideceğim" diye konuştu.

Koronavirüsten korunmak için maske taktığını ve banka işlemleri için evinden çıktığını dile getiren Şerafettin Yeşiltaş da "Vatandaşlar tedbirleri biraz geç aldı. Marketlerde eldiven yok. Ekmekler açıkta satılıyor. Koronavirüs Çin'de ocak ayında çıkmıştı. Vatandaşımızda ihmal var. Maske takan az sayıda insan var. Bankada işim olduğu için çıktım eve gideceğim. Dışarıda kalabalık yok" dedi.

Kardeşi ile ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maske takarak evden çıktığını anlatan İlayda Acar (14), zorunlu olmadıkça evden çıkmadığını, çıktığında da kalabalık ortamda bulunmaktan kaçındığını söyledi.

- Antalya