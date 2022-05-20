Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı

20.05.2022 15:36
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı

Antalya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik 114 polisin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda farklı suçlardan aranan 60 şahıs yakalandı.

Antalya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik 114 polisin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda farklı suçlardan aranan 60 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince bugün adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik 44 ekip ve 114 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında kasten yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma, yoksun kılma, cinsel saldırı, tehdit, mala zarar verme suçlarından arananların bulunduğu 60 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı - Son Dakika


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