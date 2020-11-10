Antalya'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Kemer Belediyesi ekipleri, ilçedeki park ve yeşil alanlardaki oturma grupları, spor aletlerinin yanı sıra otobüs durakları, pazar alanları, resmi kurumlar ile sokaklarda temizlik çalışması yaptı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini belirtti.
Maske dağıtımlarının da sürdüğünü kaydeden Topaloğlu, vatandaşların da kalabalık ortamlardan uzak durmaları gerektiği uyarısında bulundu.
- Kaynak: AA
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