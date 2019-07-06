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Antalya'da dolandırıcılık çetesine 8 tutuklama

1 saat önce

Antalya ve ilçelerinde sahte belgeler düzenleyerek 25 farklı dolandırıcılık olayında vatandaşları dolandırdığı iddia edilen çete jandarma ekipleri tarafından çökertildi.

Antalya'da dolandırıcılık çetesine 8 tutuklama, System.String[]
Antalya ve ilçelerinde sahte belgeler düzenleyerek 25 farklı dolandırıcılık olayında vatandaşları dolandırdığı iddia edilen çete jandarma ekipleri tarafından çökertildi. Jandarmadaki sorguların tamamlanan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Finike, Kumluca ve Kepez ilçelerinde C.M.'nin liderliğinde E.T., A.O., G.B., Ü.H., F.D., E.Ş., F.P. ve R.S.'nin örgütlü hareket ederek, çiftçilik yapan ve ticaretle uğraşan vatandaşların traktör, iş makinesi ve paralarını alarak dolandırdığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin internet üzerinden satılık sebze, meyve ve iş makinesi ilanı verip, sahte belgeler düzenlemek suretiyle 25 farklı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirledi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 13 ayrı GSM hattı üzerinden teknik ve fiziki takipleri yapılan şüphelilerin 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık' ve 'belgede sahtecilik' suçlarını işlediği tespit edildi.

Av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi

Finike, Kepez ve Kumluca ilçelerindeki Jandarma tarafından 8 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 9 cep telefonu, 9 sim kart, dizüstü bilgisayar, 2 harici bellek, 6.35 milimetre çapında tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 250 lira ele geçirildi. Daha önceki dolandırıcılık olaylarıyla da bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin, sebze meyve ve iş makinesi satılık ilanı verip sahte belgelerle 25 farklı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken yaklaşık 600 bin liralık dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlendi.

Jandarma'daki sorguları tamamlanan 1'i kadın 9 şüpheli, Finike adliyesine sevk edildi. Operasyon öncesinde yine aynı olayla ilgili gözaltına alınıp çıkartıldıkları mahkemede tutuklanan M.K. ve Ü.Ç. ile birlikte C.M., E.T., G.B., Ü.H., R.S. ve F.P. olmak üzere 8 şüpheli tutuklanırken, F.D., A.O. ve E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:22 Kaynak: İHA
Jandarma, Antalya, 3. Sayfa
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