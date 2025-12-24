Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

24.12.2025 15:35
Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı, 7'si tutuklandı.

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda kendisini polis olarak tanıtıp 3 ayrı kişiden milyonlarca lira değerinde para ve ziynet eşyası dolandıran 10 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı. Olayda 800 bin TL değerindeki bir araca ve şüphelilerin banka hesaplarındaki 940 bin 782 liraya el konuldu.

Antalya Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaat edip müracaatta bulunan M.A. ve eşi H.A. isimli müştekiler tanımadığı bir kişi tarafından arandığını, arayan kişinin telefonda kendisini polis olarak tanıttığını söyledi. Baskı altındaki yönlendirmelerle Kumluca ilçesinde sattırdıkları 2 dairenin parasını ve evde bulunan 235 gram külçe altın ile 8 adet çeyrek altın olmak üzere yaklaşık 10 Milyon TL paranın bir kısmını ikametine gelen şahsa elden teslim ettiğini söyleyen müştekiler bir kısmını ise şüphelilerin verdiği hesaplara gönderdiğini belirterek şikayetçi oldu. İhbarın ardından başlatılan projeli çalışmada Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunan A.B. isimli müştekinin de telefonda kendisini polis olarak tanıtan şahısların verdiği hesaplara 110 Bin TL para gönderdiğini beyan ederek şikayetçi olması üzerine, "Nitelikli Dolandırıcılık" olayını da aynı şüpheli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda şüphelilerden 12 adet cep telefonu ve 12 adet sim kart ele geçirilirken, suça konu olduğu değerlendirilen yaklaşık 800 bin TL değerindeki bir araca ve banka hesaplarındaki 940 bin 782 TL paraya el konuldu.

'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 1'i Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

