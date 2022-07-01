Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

01.07.2022 17:08
Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Antalya'da kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak Alman vatandaşının 154 bin 473 avrosunu dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak Alman vatandaşının 154 bin 473 avrosunu dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alman vatandaşı F.G.Z, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurarak kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtan bir kişinin 154 bin 473 avrosunu aldığını iddia etti.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.G.Z'nin ifadesi üzerine yaptığı araştırmada şüpheli H.Ç'yi Antalya Havalimanında gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika
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