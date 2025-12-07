Antalya'da Don Giovanni Prömiyeri - Son Dakika
Antalya'da Don Giovanni Prömiyeri

07.12.2025 11:29
Antalya Devlet Opera ve Balesi, Mozart'ın Don Giovanni operasını farklı bir yorumla sahneleyecek.

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, Mozart'ın ölümsüz eseri Don Giovanni Operası'nı sahneye taşıyor. Rejisör Reyhan Süme'nin eserde yaptığı sürpriz dokunuşlarla zenginleştirdiği yeni yorum, izleyicilere farklı bir Don Giovanni deneyimi sunmayı hedefliyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın komik opera türündeki başyapıtlarından Don Giovanni, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (Antalya DOB) yeni yorumu ile 13 Aralık Cumartesi günü prömiyere çıkıyor. Eserde, ünlü zampara Don Giovanni'nin son macerası ve trajik sonunun hikayesi sahneye taşınırken, rejisör Reyhan Süme'nin, karaktere farklı bir bakış açısı kazandıran sürpriz sahne düzenlemeleri dikkat çekiyor.

SÜRPRİZ DOKUNUŞLARLA SAHNEDE

Müziği Mozart tarafından bestelenmiş, librettosu Lorenzo da Ponte'ye ait eser için aylardır yoğun hazırlık süreci yürüttüklerini belirten Rejisör Reyhan Süme, "Don Giovanni, Mozart'ın komik opera tarzında yazdığı bir başyapıt. Günümüzde de dünyanın önemli opera evlerinin repertuvarında yer alan ve sıkça sahnelenen bir eser. Biz de Antalya Devlet Opera ve Balesi olarak 13 Aralık'ta Antalyalı sanatseverle buluşmak üzere büyük bir heyecanla çalışıyoruz" dedi. Provaların planlı ve aşamalı ilerlediğini anlatan Süme, solist ve sahne provalarının ardından orkestranın da çalışmalara dahil olduğunu vurguladı. Her etabın program dahilinde ilerlediğini aktaran Süme, "Bu eser için ayrıca farklı bir dokunuş yapmak istedim. Don Giovanni sıradışı bir karakter ve ben bu sıradışılığın nedenini sorgulayan bir yaklaşım geliştirdim. Ana hikayeye küçük bir hikaye ekleyerek karakterin ne şartlarda ne sebeple böyle bir adam olduğunun açılımını yapmaya bir pencere açmaya çalıştım. Hem duygusal hem komik sahnelerin yoğun olduğu, rejiyi ve karakterleri zenginleştiren sürprizlerimiz var" diye konuştu.

'SEYİRCİLER ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR YORUM İZLEYECEK'

Eserde Don Giovanni karakterine hayat veren sanatçı Umut Tarık Akça ise rolün güçlü ama karmaşık bir kişiliği yansıttığını ifade etti. Akça, "Don Giovanni narsist, egoist ve kontrolcü bir karakter. Cazibesi yüksek ama aynı zamanda bencil. Bizim bu eserde yaptığımız yorum alışılmışın biraz dışında olacak. O yüzden detay vermek istemiyorum, sürprizleri seyircilerimize bırakıyoruz. Son düzlüğe girdik, çok keyifli ve verimli bir prova süreci geçirdik. 13 Aralık'ta gerçekten güçlü bir prömiyer olacağına inanıyoruz" diye konuştu. Mozart'ın en çok sahnelenen eserlerinden biri olan Don Giovanni'nin opera literatüründe özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akça, "Bu eser benim de en sevdiğim operalardan biri. Antalya seyircisinin ilgisi ve desteği bizi çok mutlu ediyor. Bu eserde de seyircilerimizle harika bir buluşma yaşayacağımıza inanıyoruz. Herkesi temsillerimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Devlet Opera Ve Balesi, Don Giovanni, Etkinlik, Antalya, Mozart, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

