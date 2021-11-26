Öte yandan çalınan eşya ve kedi, sahibine teslim edildi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren M.Ç.C. ve N.C'ye ulaşıldı. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekipler yaptığı çalışmada evden dizüstü bilgisayar, tablet, 2 cep telefonu ve İskoç cinsi kedinin çalındığını öğrendi.

Antalya 'nın Kepez ilçesinde evden değerli eşyalar ve İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da evden değerli eşya ve kedi çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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