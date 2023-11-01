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Antalya'da Falezlerde Bulunan Cesedin Kimliği DNA İle Tespit Edildi - Son Dakika

Antalya'da Falezlerde Bulunan Cesedin Kimliği DNA İle Tespit Edildi

Son Güncelleme: 01.11.2023 12:09

Antalya'da 2 gün önce falezlerde bulunan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin cesedi, DNA eşleşmesinin ardından annesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Soruşturma sonucunda cesedin Aylin Kaya'ya ait olduğu belirlendi.

Antalya'da 2 gün önce falezlerde cesedi bulunan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin cenazesi, DNA eşleşmesinin ardından annesi tarafından Adli Tıp Kurumundan gözyaşları içinde alındı.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki falezlerde 2 gün önce bir ceset bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ekibi ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin ilk belirlemelere göre cesedin bir genç kıza ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından deniz polisi botuna alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı'na, oradan da kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma çerçevesinde, bir hafta önce okula gitmek için evden çıkan ve servisten indikten sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aylin Kaya'nın ailesi bulunan cesedin kızlarına ait olabileceği ihtimali üzerine Adli Tıp morguna geldi. Gerekli işlemlerin ardından cesedi gören anne Natalya, elbiselerden yola çıkarak cesedin kızına ait olduğunu söyledi. DNA karşılaştırmasının ardından cenazenin Aylin Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Daha sonra cenaze anne Natalya Kaya tarafından teslim alındı. Gözyaşlarına boğulan anneyi eşi ve yakınları sakinleştirdi. Kaya'nın cenazesi İsmail Fetane Şahin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Güzeloluk Mahallesi'ndeki Boynuzlu Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Falezlerde Bulunan Cesedin Kimliği DNA İle Tespit Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Falezlerde Bulunan Cesedin Kimliği DNA İle Tespit Edildi - Son Dakika
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