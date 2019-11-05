Son Dakika Haberleri: Antalya'da Finike sahiline vuran ölü balıklar inceleniyor
Son Dakika Güncel Antalya'da Finike sahiline vuran ölü balıklar inceleniyor

Antalya'da Finike sahiline vuran ölü balıklar inceleniyor

6 saat önce

Antalya'nın Finike ilçesinde sahile vuran ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da Finike sahiline vuran ölü balıklar inceleniyor, System.String[]

Antalya'nın Finike ilçesinde sahile vuran ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı.

Finike Tarım İlçe Müdürü Hasan Ali Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.

Ölü balıklardan numune aldıklarını anlatan Gültekin, "Sahile yaklaşık 50 balık vurmuş. Bunlarla ilgili ekiplerimiz gerekli numuneleri aldılar ve laboratuvara gönderdik. İlk tespitlerimizde balıklarda herhangi bir zehirlenme bulgusu yok." diye konuştu.

Antalya, Finike, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:42 Kaynak: AA
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