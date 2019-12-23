Antalya'da fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi - Son Dakika
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Antalya'da fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi

6 saat önce

Antalya'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi, System.String[]

Antalya'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle oluşan birikintileri vatandaşlara geçit vermezken sürücülerde zor anlar yaşadı.

Antalya'da dün uyarısı sağanak yağış ve sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Aralıklarda devam eden sağanak yağış, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Yollarda biriken su birikintilerinden araçlar güçlükle geçti. Yayalar ise şemsiyelerine rağmen ıslanmaktan kurtulamadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle refüjdeki ağaçların bazıları yıkıldı, bazılarının ise dalları koptu. Yıkılan ağaçlar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Tıkanan bazı su tahliye mazgallarını ise vatandaşlar kendi imkanlarıyla açtı. Çöp konteynırı ve kıyafet toplama kumbara kutusu da rüzgar nedeniyle devrildi.

Su mazgalı açan Murat Demir, "Hava felaketti. Sular yükseldi, kaldırıma kadar geldi. Arabalar geçemiyor. Taşan su dükkanın içine doğru geliyordu" dedi.

(İsa Akar - Suat Metin - Gazi Taş/İHA)

Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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