Antalya'da Fiyat Denetimi Ramazan Öncesi Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Fiyat Denetimi Ramazan Öncesi Artırıldı

Antalya\'da Fiyat Denetimi Ramazan Öncesi Artırıldı
04.02.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan öncesi Antalya'da fiyat denetimleri yapılarak fahiş artışlar ve stokçuluk engelleniyor.

Antalya'da ramazan ayı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde başta temel gıda ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat etiketi ihlallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki bir zincir markette gerçekleştirilen denetimlerde, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ramazan öncesi denetimlerin artırıldığını belirten Özşahan, fahiş fiyat, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarına yönelik kontrollerin devam ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte denetimler yaptıklarını ifade eden Özşahan, "Kasalarda fiyat uygunluğunu, fiyat etiketi bulunup bulunmadığını ve haksız fiyat artışı olup olmadığını inceliyoruz. Yüksek fiyat tespit edilmesi halinde geriye dönük üç aylık alış ve satış faturalarını talep ediyoruz ve buna göre işlem yapıyoruz." dedi.

Özşahan, bu yıl içerisinde yaklaşık 3 bin 600 firmada 725 bin ürünün incelendiğini, 218 firmada ve 707 üründe mevzuata aykırılık tespit edildiğini belirterek, denetimlerin ramazan ayı boyunca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile koordinasyon halinde sürdürüleceğini vurguladı.

Özşahan, vatandaşların karşılaştıkları fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket şikayetlerini HFA mobil uygulaması üzerinden iletebileceklerini belirtti.

Haksız fiyat artışı için 180 bin 617 liradan 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar, stokçuluk için ise 1 milyon 806 bin 177 liradan 21 milyon 674 bin 130 liraya kadar idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Fiyat Denetimi Ramazan Öncesi Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:35:23. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Fiyat Denetimi Ramazan Öncesi Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.