Antalya'nın Kemer ilçesinde iki hafta önce fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışmalarına devam ediliyor.
Ulupınar Mahallesi'nde Çıralı Sahili yakınındaki bir turistik tesisten 24 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra fotoğraf çekmek için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen Mustafa Yıldırım için başlatılan çalışmalar, Maden Koyu bölgesinde yürütülüyor.
Aramalarda herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi.
Yıldırım'ın cep telefonuna ait HTS kayıtlarının incelenmesinin ardından, hafta sonundaki arama çalışmalarında yeni bir arama planı uygulanacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika