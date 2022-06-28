Muratpaşa ve Kemer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ise 45 bin 800 gümrük kaçağı boş makaron, 27 bin içi tütünlü doldurulmuş makaron, 66 koli sigara sarma kağıdı, 37 koli nargile tütünü, 105 paket TAPDK bandrolü, 2 sigara basma makinası, 1378 kaçak sigara, 526 elektronik sigara likiti, 148 elektronik sigara, 21 puro ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da gümrük kaçağı tıbbı ürün ve kaçak sigara operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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