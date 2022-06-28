Antalya'da gümrük kaçağı tıbbı ürün ve kaçak sigara operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da gümrük kaçağı tıbbı ürün ve kaçak sigara operasyonunda 6 kişi yakalandı

28.06.2022 21:53
Antalya'da gümrük kaçağı tıbbı ürün ve kaçak sigara operasyonunda 6 kişi yakalandı

Antalya'da gümrük kaçağı tıbbi ürün ve tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Antalya'da gümrük kaçağı tıbbi ürün ve tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetinde bulunan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 850 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

Muratpaşa ve Kemer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ise 45 bin 800 gümrük kaçağı boş makaron, 27 bin içi tütünlü doldurulmuş makaron, 66 koli sigara sarma kağıdı, 37 koli nargile tütünü, 105 paket TAPDK bandrolü, 2 sigara basma makinası, 1378 kaçak sigara, 526 elektronik sigara likiti, 148 elektronik sigara, 21 puro ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da gümrük kaçağı tıbbı ürün ve kaçak sigara operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da gümrük kaçağı tıbbı ürün ve kaçak sigara operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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