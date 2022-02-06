ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR - Son Dakika

GEÇEN hafta yağışlı havanın etkisindeki Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahili ve sokakları doldurdu.

Kentin yüksek kesimlerine önceki güne kadar yağan kar yağışının ardından vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. 16 dereceyi bulan hava sıcaklığının yanı sıra açık ve rüzgarsız havayı fırsat bilen yerli ve yabancı yüzlerce kişi Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları da kumda uzanmayı tercih etti. Ağaçlık alana masa ve sandalye koyarak piknik yapanlar ise sonrasında sahildeki tesislerde basketbol oynayıp spor yaptı.

Eskişehir'den Antalya'ya gelen Serap Şener, 'Eskişehir çok güzel bir şehir ama biz iklim nedeniyle buraya geldik. Çünkü Eskişehir'de böyle bir havayı bulmak pek mümkün değil. Antalya çok güzel. Hafta sonu güzel havada deniz kenarına gelmek, insanı moral ve motivasyon açısından olumlu etkiliyor. Herkese tavsiye ederim. Gelsinler buyursunlar. Yalnız çevreyi temiz tutsunlar. Yazık günah. Denizi ve çevreyi kirletmesinler. Ülkemiz çok güzel. Temiz bakalım" dedi.