Antalya'da huzurevi sakinleri ve belediye personeline

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, huzurevi sakinleri ve belediye personeline konserle moral verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının mobil tır üzerine kurduğu sahnede, 10 kişilik Kaleiçi Müzik Grubu, Halil Akyüz Huzurevi sakinleri için konser düzenledi.

Sosyal mesafe dikkate alınarak gerçekleştirilen konserde birçok eser seslendirilirken huzurevi sakinleri de çalınan şarkılara eşlik etti.

Müzik grubu ayrıca virüsle mücadelede yoğun olarak çalışan belediye personeline de belediye bahçesinde konser verdi.

Kaleiçi Müzik Grubu'nun konserleri, hastaneler ve çeşitli kamu binaları önünde devam edecek.