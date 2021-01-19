Antalya'da "İş Dünyasında Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Antalya'da "İş Dünyasında Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" çalıştayı düzenlendi

19.01.2021 17:01
Antalya'da

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, iş dünyasında gerçekleştirilmesi gereken dijital dönüşüm ve yapay zekanın bilgi ekonomisi olduğunu söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, iş dünyasında gerçekleştirilmesi gereken dijital dönüşüm ve yapay zekanın bilgi ekonomisi olduğunu söyledi.

ATSO, Antalya Bilim Üniversitesi ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği arasında imzalanan "Yapay Zeka İnisiyatifi"nin ilk etkinliği olarak düzenlenen çevrim içi gerçekleştirildi.

Çetin, çalıştayın açılışında, Antalya ekonomisinde yapay zeka kültürünü geliştirme yolunda çok önemli bir adım attıklarını belirtti.

Yapay zeka eğitim ve danışmanlığı programının birçok işletmeye yararlı olacağına inandıklarını aktaran Çetin, salgın nedeniyle kapalı kalan ve yüksek ciro kayıpları yaşayan işletmeler için çalışmalarının devam ettiğini ancak küçük işletmelerin yapısal nedenlerle zorluklar yaşadığını anlattı.

Geleneksel ticaretin yerini e-ticaret, deneyim ekonomisi, paylaşım ekonomisi gibi yeni iş modellerinin aldığını ifade eden Çetin, her işletmenin yapay zeka gibi akıllı teknolojiler kullanması ve değişime hızla uyum sağlayabilmesi gerektiğini vurguladı.

Küçük işletmelerin geleneksel işletme kültürüyle başarılı olmasının ve büyük işletmeler karşısında hayatta kalmasının giderek zorlaştığına dikkati çeken Çetin, şöyle devam etti:

"Artık bütün sektörlerde veri yönetimi, veri analizi, yapay zekayla müşteri ilişkileri yönetimi, yapay zekayla sosyal medya yönetimi önemli rekabet faktörleri oldu. Dijital dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor. Dijital dönüşüm yapay zeka veri analizi aslında bilgi ekonomisi. Bilgi ekonomisi sadece işletmelerin değil devletin, eğitim kurumlarının ve kentlerin de dikkate alması gereken bir dönüşümü ifade etmekte. Yani bu alanda hem ulusal, hem kent düzeyinde dijitalleşme stratejisine ihtiyacımız bulunuyor."

"Gelecek stratejimizi gözden geçirmeliyiz"

Çetin, Antalya'nın "bilişim vadisi" gibi bir yatırımla bilişim alanında daha da ileri gidebileceğine inandığını belirtti.

Bilişime öncelik vererek Antalya'ya yabancı sermayeli şirketleri ve serbest çalışan profesyonelleri çekebileceklerini anlatan Çetin, "Hep birlikte gelecek stratejimizi gözden geçirmeliyiz, aksi taktirde salgın biter ama ekonomide ve toplumda yapısal hastalıklar devam eder. Bu nedenle projemizin yeni halkalarla büyümesini ve Antalya'nın dijital dönüşüm inisiyatifinin ilk adım olmasını ümit ediyorum." diye konuştu.

ATSO üyelerini ve Antalya iş dünyasını dijital dönüşüm ve yapay zeka konularında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Antalya Bilim Üniversitesinin alanında uzman akademisyenleri konuyla ilgili güncel bilgiler paylaşıp, kullanım alanlarını uygulamalı olarak gösterdi.

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Ticaret, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da 'İş Dünyasında Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka' çalıştayı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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