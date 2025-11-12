Antalya'da İşitme Engelliler İçin İşaret Dili Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Antalya'da İşitme Engelliler İçin İşaret Dili Eğitimi Düzenlendi

12.11.2025 12:23
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen işaret dili eğitimi, işitme engelli bireylerle etkili iletişim kurulmasını amaçlıyor. Merkez, kadınların bireysel gelişimlerine yönelik çeşitli eğitim ve etkinlikler sunmaya devam ediyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen işaret dili eğitimiyle, işitme engelli bireylerle doğru ve etkili iletişim kurulması amaçlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Kadın Danışma Merkezi, kadınlara psikolojik destek sunmanın yanı sıra eğitimler ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Merkezde her hafta farklı konularda planlanan eğitim ve etkinliklerle kadınların hem kaliteli zaman geçirmeleri hem de gelir elde edebilecekleri el sanatları becerileri kazanmaları sağlanıyor.

Etkinlikler arasında örgü atölyesi, diyetisyen hizmeti, meme kanseriyle mücadele eğitimi ve Alzheimer'dan korunma yolları gibi bilgilendirici çalışmalar da yer alıyor.

"Toplumun her kesiminden vatandaşa ulaşmayı amaçlıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Birim Sorumlusu Havane Üzülen, merkezde atölye çalışmalarının yanı sıra eğitimlerin de sürdüğünü belirterek, "Merkezimizde psikolog ve diyetisyen desteği gibi hizmetler sunuyoruz. Her ay yeni etkinlikler planlayarak çalışmalarımıza çeşitlilik kazandırmayı hedefliyoruz. Bu etkinliklerden biri de İşaret Dili Eğitimi. Bu eğitimle toplumun her kesiminden vatandaşa ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Temel işaret dili kelimelerini öğrenmemiz gerektiğine inanıyorum

Kadın Danışma Merkezinde İşaret Dili Eğitimi veren Emine Bozahmetli ise 15 yıldır bu alanda eğitim verdiğini aktararak, "İşitme engellileri çoğu zaman sadece duymayan ve ya konuşamayan bireyler olarak görüyoruz. Oysa onların eğitim ve iş yaşamları bizlerden oldukça farklı ve bu durum hayatlarında pek çok zorluk yaratıyor. Bu nedenle, toplum olarak işitme engelli bireylere destek olabilmek için en azından günlük yaşamda kullanılan temel işaret dili kelimelerini öğrenmemiz gerektiğine inanıyorum. Bizim toplumumuzun bu konuda duyarlı ve öğrenmeye açık olduğuna da güveniyorum" diye konuştu.

"Bana yalnız olmadığımı hissettirdiniz"

Eğitime katılan işitme engelli Filiz Serçe, etkinliği duyduklarında kızının işaret dilini daha iyi öğrenmek istediğini, kendisinin de onu yalnız bırakmamak için birlikte katıldıklarını söyledi. Serçe, "Böyle bir etkinlik düzenlenip eğitim verilmesinden büyük mutluluk duydum. Eğitime katılan diğer arkadaşların da bizleri tanıması ve daha bilinçli bireyler olması için burada olmak istedik. Bana yalnız olmadığımı hissettirdiniz. Antalya Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Engelli bireylerle iletişim kurabilme ihtimali beni mutlu ediyor"

Eğitime katılan Meltem Ertekin de Büyükşehir Belediyesinin Kadın Danışma Merkezi'ndeki etkinliklere düzenli olarak katıldığını kaydetti. Meltem Ertekin, "Burayı çok seviyorum. İşitme engellilerle ilgili bir eğitim alacağımızı öğrenince büyük bir hevesle geldim. Toplumumuzda eksik kalan bir alan olduğunu düşünüyorum. İşitme engelli bireylerle iletişim kurabilme ihtimali beni gerçekten çok mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Son Dakika

