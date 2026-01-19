Antalya\'da Kamyonet Devrildi, Sürücü Ağır Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücü ağır yaralandı. Yaralı, vinç yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde D-400 kara yolu üzerindeki Dikmen-Çandır kavşağı arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. idaresindeki 07 ATN 459 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa T. kamyonetin altında kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vinç yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA