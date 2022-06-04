Antalya'da kanyon gezisi ve pikniğe katılan gazeteciler lunaparkta eğlendi - Son Dakika
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Antalya'da kanyon gezisi ve pikniğe katılan gazeteciler lunaparkta eğlendi

04.06.2022 17:31
Antalya'da kanyon gezisi ve pikniğe katılan gazeteciler lunaparkta eğlendi

Antalya'da görev yapan gazeteciler, gezi organizasyonunda bir araya geldi.

Antalya'da görev yapan gazeteciler, gezi organizasyonunda bir araya geldi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) protokolü kapsamında, cemiyet üyeleri ve aileleri için gezi programı organize edildi.

Geziye katılanlar, ilk olarak Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesindeki Kapuz Kanyonu'nu ziyaret etti. Kanyonun doğal güzelliğini seyreden gazeteciler ile aileleri, bölgede fotoğraf çekindi.

Kanyon gezisinden sonra gazeteciler ve aileleri, Büyük Çaltıcak Koyu'na geçerek mesire alanında pikniğe katıldı. Grup Gün'ün şarkılarıyla renk kattığı gezide, basın mensupları gönüllerince eğlendi.

Gazeteciler ve aileleri, programın son kısmında Aktur Lunapark'taki eğlence araçlarıyla unutulmaz anlar yaşadı. Lunaparkta yer alan "Antalya'nın Kalbi" adı verilen 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaba da binenler, kenti kuş bakışı görme fırsatını yakaladı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, yaptığı açıklamada, gazetecilerin zor bir mesleği yerine getirdiğini vurguladı.

Gazetecilerin kamu görevi ifa ettiğine dikkati çeken Taş, "Gazeteciler, mesai merfumu gözetmeksizin zor ve meşakkatli bir görevi yerine getiriyor. Meslektaşlarımızın yoğun, bir o kadar yorucu bir hayatı olduğu için böylesi organizasyonları önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle üyelerimiz ve aileleriyle sık sık bir arada olmayı planlıyoruz." dedi.

KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan da gazetecileri bugün Konyaaltı'nın saklı güzelliği Kapuz Kanyonu ile buluşturmak istediklerini söyledi.

Kanyonun daha fazla bilinmesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Kaplan, kentin tanınırlığının artmasına verdikleri destekten dolayı gazetecileri kutladı.

Taş, geziye katkılarından dolayı KONYSİAD ile Aktur Lunapark'ın yöneticilerine ayrıca teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Aşağıkaraman, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kanyon gezisi ve pikniğe katılan gazeteciler lunaparkta eğlendi - Son Dakika

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