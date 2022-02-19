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Antalya'da kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika

Antalya'da kar yağışı ulaşımı aksattı

19.02.2022 11:09
Antalya'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Konya karayolunda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alacabel'de 01.00'da ulaşıma kapanan yol, 07.00'de kontrollü olarak açıldı.

Konya karayolunda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alacabel'de 01.00'da ulaşıma kapanan yol, 07.00'de kontrollü olarak açıldı. Yolda buzlanma nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün saat 20.00 sıralarında kar yağışı başladı. Yolun Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden sonraki bölümünde tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmedi. Tipinin şiddetini artırması üzerine saat 01.00 sıralarında yol trafiğe tamamen kapatıldı. Kara yolu, kar ve tipinin sabaha karşı etkisini yitirmesiyle saat 07.00 sıralarında TIR'lar hariç, kontrollü olarak yeniden açıldı. Yağışla Alacabel'de kar kalınlığı yer yer 60 santimetreye ulaştı.Karayolları ekipleri, trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri, zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor. TIR'lar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.


Antalya'da kar yağışı ulaşımı aksattı
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Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika
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