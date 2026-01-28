Antalya'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Antalya'da Karla Mücadele Devam Ediyor

28.01.2026 16:11
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kar sebebiyle mahsur kalanları kurtarıp yolları açıyor.

ANTALYA Büyükşehir belediyesi ekiplerinin yüksek kesimlerde karla mücadelesi sürüyor. Alanya Taşatan Yolu'nda mahsur kalan kent sakinleri ve araçları, Büyükşehir ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da hafta sonundan bu yana denize yakın yerlerde fırtına ve yağmur, yükseklerde ise kar ve tipi şeklinde etkili olan olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Toroslar'da etkili olan kar, Taşatan Yolu Hacıbeleni ile Gündoğmuş ilçesi arasındaki bağlantı yolunun kapanmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR GÜVENLİ ALANA GÖTÜRÜLDÜ

Bölgeye intikal eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Alanya ekipleri iş makineleriyle kar kürüme çalışması yaptı. Çalışma sırasında destek isteyen ve yolda kalan kent sakinleri, araçları ile birlikte güvenli alanlara götürüldü. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

KAPANAN YOLLAR AÇILIYOR

Öte yandan şiddetli yağış sonrası Dim Vadisi'nde bulunan Alacami Mahallesi Grup Yolu'nda da heyelan meydana geldi. Sarp kayalıkların yer aldığı mahalle yolunda yola birçok kaya ve toprak düştü. Mahalle ile ulaşım kesilirken, Büyükşehir ekipleri yolu açmak için bölgeye iş makinelerini intikal ettirdi. Halen heyelan riskinin olduğu, vatandaşların dikkatli olması yola çıkmaması istendi.

Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hava Durumu, Antalya, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

