Kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu - Son Dakika

Dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada düştüğü tahmin edilen Işıtan'ın cenazesi, JAK ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından dağlık arazide yapılan aramada, gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu.

Antalya 'da 5 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Samet Işıtan'ın cesedi bulundu.

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