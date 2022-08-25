Olay, Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesinden Hasan Fehmi Boztepe Caddesi istikametine gitmekte olan Nazmiye E.'Nin kullandığı 07 BBJ 791 plakalı otomobil, Şükrü A'nın kullandığı 07 BFC 61 plakalı otomobile ve aynı istikamette seyir halindeki Fikret Ç'nin kullandığı 07 TCG 73 plakalı kamyonete çarptı.

Kaynak: İHA

Hasan Fehmi, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.