Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden ve yakalanacaklarını anlayınca markete gittiklerini belirten 2 kişiye ceza - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye, 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Sakıp Sabancı Bulvarı'nda yapılan denetimlerde, kontrol noktasına varmadan bir otomobilden inen H.B. ile H.K. polis ekipleri tarafından durduruldu.

Markete gittiklerini iddia eden 2 kişinin adres sorgulamasında Kaş ilçesine kayıtlı oldukları belirlendi.

Kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye, 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.