Antalya'da Klima Hırsızları Tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde farklı adreslerden klima dış ünitelerini çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 4 ev, 7 iş yeri ve bir kamu kurumundan klima motorlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kurye motosikleti kullanarak hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Çalışmalar sonucu T.A, A.Ş. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin iş yerinin önüne kurye motosikletiyle gelerek dışarıda bulunan klima motorunu alıp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.