Antalya'da Konaklama ve Araç Kiralama Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Antalya'da Konaklama ve Araç Kiralama Denetimleri

Antalya\'da Konaklama ve Araç Kiralama Denetimleri
04.02.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yapılan denetimlerde çok sayıda işletmeye ceza kesildi. 792 konaklama yeri kontrol edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde konaklama tesisleri ile araç kiralama firmalarına yönelik son iki haftada yapılan eş zamanlı denetimlerde çok sayıda işletme ve şahsa cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk oluşturan unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi amacıyla 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında il genelinde faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Son iki haftada 93 ekip ve 239 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı denetimlerde 792 konaklama tesisi, 67 kayıtsız günübirlik konaklama yeri ile 51 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetimlerde Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) kaydı olmaksızın araç kiralamak ve sözleşme kayıtlarını usulüne uygun tutmamak nedeniyle 2 araç kiralama firmasına, anlık veri göndermediği tespit edilen 8 işletmeye, çalışan bildirimi yapmayan 3 işletmeye ve kayıtsız konaklama yaptırdığı belirlenen 15 şahsa cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Konaklama ve Araç Kiralama Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:29:06. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalya'da Konaklama ve Araç Kiralama Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.