Antalya\'da Konaklama ve Araç Kiralama Denetimleri

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk oluşturan unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi amacıyla 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında il genelinde faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Son iki haftada 93 ekip ve 239 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı denetimlerde 792 konaklama tesisi, 67 kayıtsız günübirlik konaklama yeri ile 51 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetimlerde Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) kaydı olmaksızın araç kiralamak ve sözleşme kayıtlarını usulüne uygun tutmamak nedeniyle 2 araç kiralama firmasına, anlık veri göndermediği tespit edilen 8 işletmeye, çalışan bildirimi yapmayan 3 işletmeye ve kayıtsız konaklama yaptırdığı belirlenen 15 şahsa cezai işlem uygulandı. - ANTALYA