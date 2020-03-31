Antalya'da Korona virüs uygulamasında kilometrelerce araç kuyruğu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Korona virüs uygulamasında kilometrelerce araç kuyruğu - Son Dakika

Antalya'da Korona virüs uygulamasında kilometrelerce araç kuyruğu

6 saat önce

- Antalya'da Korona virüs uygulamasında kilometrelerce araç kuyruğu 14 saatte 20 bin araç kontrol ediliyor Antalya'nın Alanya ilçesi giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında sürücülere uyarılar yapıldı.

- Antalya'da Korona virüs uygulamasında kilometrelerce araç kuyruğu

14 saatte 20 bin araç kontrol ediliyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesi giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında sürücülere uyarılar yapıldı. Aralıksız süren denetimlerde ise kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Alanya'nın giriş ve çıkışında denetimler yapılmaya başlandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler D-400 karayolundan geçen tüm araçların polis tarafından denetlenmesiyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Denetimlerde ekipler vatandaşlara gerekli önlemleri almalarını ve mümkün oldukça dışarıya çıkmamaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca ekipler 65 yaş üstü olduğundan şüphelendiği sürücülere ve yolculara da kimlik kontrolü yaptı. Uzun kuyruktan dolayı araçlarının içerisinde sıkılan bazı sürücüler ise dışarı çıkarak hava aldı.

24 saatte 20 bin araç

Dün başlayan denetimlerin Alanya'nın Dinek ve Alantur mevkilerinde olmak üzere 2 noktada aralıksız sürdüğü belirtildi. Şuana kadar ise yaklaşık 20 bin aracın durdurularak gerekli uyarıların yapıldığı öğrenildi.

Antalya'da Korona virüs uygulamasında kilometrelerce araç kuyruğu

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:46 Kaynak: İHA

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