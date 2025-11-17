4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu

4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu
17.11.2025 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki metruk bir apartmanın 1. katında çıkan yangın sonrasında, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen dairede 30-35 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'da 4 katlı metruk apartmanın 1'inci katında çıkan yangın sonrası, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen dairede 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi 141'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Apartmandan çıkan yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metruk binanın dış kapısından giren itfaiye ekibi, merdivenle duman çıkan daireye ulaşıp müdahaleye başladı.

CESETTEKİ YANIKLARDAN DOLAYI PARMAK İZİ BELİRLENEMEDİ

Yangını söndüren ekipler, salonda 1 kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Kontrolünde kimliği belirsiz erkeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme yaptı. Yaşamını yitiren kişinin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor. 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğe ait cesetteki yanıklardan dolayı parmak izinden kimliğinin belirlenemediği belirtildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kaynak: DHA

Muratpaşa, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amca çocuklarının kavgasında kan aktı: 5 yaralı Amca çocuklarının kavgasında kan aktı: 5 yaralı
Papa Leo, Hollywood yıldızlarını ağırladı Papa Leo, Hollywood yıldızlarını ağırladı
İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay Aralarında dikkat çeken isimler var İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay! Aralarında dikkat çeken isimler var
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Şanlıurfa’daki göçük faciasında kahreden detay İkisi de çocuktu Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu
Küçük çocuk, girdiği derede boğularak can verdi Küçük çocuk, girdiği derede boğularak can verdi

13:38
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı
13:12
Eski HDP’li vekil Yeniden Refah Partisi’ne katıldı
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
12:50
Kabine bugün toplanıyor Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
12:44
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star’da yarışacak
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak
12:35
İslam Memiş’ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
11:56
Sergen Yalçın anjiyo oldu
Sergen Yalçın anjiyo oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 14:18:36. #7.13#
SON DAKİKA: 4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.