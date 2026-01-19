Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eski Hisar Mahallesi'nden Sorgun Bulvarı yönünde seyreden Tayfun Gültenkin'in kullandığı 07 BOP plakalı motosiklet, devrilip sürüklendi. Refüj bordürüne çarptıktan sonra durabilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ANTALYA
Son Dakika › 3-sayfa › Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
