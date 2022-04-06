Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor - Son Dakika
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Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor

06.04.2022 11:58
Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor

Antalya'da mukabele geleneği, 2 bini aşkın camide ramazan ayı boyunca sürdürülüyor.

Antalya'da mukabele geleneği, 2 bini aşkın camide ramazan ayı boyunca sürdürülüyor.

İl genelindeki camilerin tamamında "Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele geleneği yaşatılıyor.

Kentin en eski camilerinden Yivli Minare (Fetih Camisi), Murat Paşa, Tekeli Mehmet Paşa, Balibey, Müsellim, Kır ve İhsaniye'de öğle ve ikindi namazları öncesi veya sonrasında sürdürülen mukabeleye çok sayıda kişi katılıyor.

Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de ramazan mukabelelerinin genellikle ramazanın ilk günü başladığını ve arife gününe kadar devam ettiğini söyledi.

Ramazan boyunca il genelindeki camilerin tamamında mukabele yapıldığını belirten Arcaklıoğlu, "Camilerimizde vatandaşların ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmesini istiyoruz. Öğle ve ikindi vakitlerinde camilerde cemaatin katılımıyla mukabele okuyoruz. Bilmeyenler de Kur'an dinleyerek feyiz alıyor." diye konuştu.

Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor
Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor
Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor
Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor

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Murat Paşa, İhsaniye, Ramazan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da mukabele geleneği 2 bini aşkın camide yaşatılıyor - Son Dakika


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