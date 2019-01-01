Son Dakika Haberleri: Antalya'da Narkotik Timleri Yılbaşı Gecesi "Bingo" Yaptı

Antalya'da Narkotik Timleri Yılbaşı Gecesi "Bingo" Yaptı

9 dakika önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yılbaşı gecesi kentte operasyon gerçekleştiren narkotik polislerinin 5 bin sentetik uyuşturucu hap ile 2 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdiğini bildirdi.

Antalya'da Narkotik Timleri Yılbaşı Gecesi
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yılbaşı gecesi kentte operasyon gerçekleştiren narkotik polislerinin 5 bin sentetik uyuşturucu hap ile 2 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdiğini bildirdi.

Karaloğlu, yeni yılın ilk dakikalarında emniyet narkotik timlerinden gelen ilk icraat sonuçlarını gazetecilerle paylaştı.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 bin sentetik uyuşturucu hap ile 2 kilogram skunk ele geçirildiğini ifade eden Vali Karaloğlu, "Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz uyumuyor, ayaktalar. Milletimizin huzuru, selameti için ayaktalar. Milletimizin huzuru için uykusuz olan bütün arkadaşlarımızı kutluyoruz. Hayırlı yıllar diliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Narkotik, Güncel
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