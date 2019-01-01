Antalya'da Narkotik Timleri Yılbaşı Gecesi "Bingo" Yaptı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yılbaşı gecesi kentte operasyon gerçekleştiren narkotik polislerinin 5 bin sentetik uyuşturucu hap ile 2 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdiğini bildirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yılbaşı gecesi kentte operasyon gerçekleştiren narkotik polislerinin 5 bin sentetik uyuşturucu hap ile 2 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdiğini bildirdi.



Karaloğlu, yeni yılın ilk dakikalarında emniyet narkotik timlerinden gelen ilk icraat sonuçlarını gazetecilerle paylaştı.



Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 bin sentetik uyuşturucu hap ile 2 kilogram skunk ele geçirildiğini ifade eden Vali Karaloğlu, "Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz uyumuyor, ayaktalar. Milletimizin huzuru, selameti için ayaktalar. Milletimizin huzuru için uykusuz olan bütün arkadaşlarımızı kutluyoruz. Hayırlı yıllar diliyoruz." dedi.

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