Son Dakika Haberleri: Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı

Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı

6 saat önce

Antalya'da bir evde ölü bulunan ikisi çocuk 4 kişilik ailenin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı, System.String[]

Antalya'da bir evde ölü bulunan ikisi çocuk 4 kişilik ailenin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazelerin Erzurum'da toprağa verileceği öğrenildi.


Bu gece saat 03.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesinde ikamet eden yakınlarından haber alamayan bir şahsın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, ilgili ekipler olay yerine gelerek Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla çilingir vasıtasıyla söz konusu eve girdi. Evin salon kısmında baba Selim Şimşek, (36), kız çocuğu Ceren Şimşek, (9), erkek çocuğu Ali Çınar Şimşek'in (5), evin banyo kısmında ise anne Sultan Şimşek ölü olarak bulundu.


Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, olayın intihar olabileceği değerlendirilirken, ikametten menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu olduğunun anlaşılması üzerine ilgili birimlere haber verildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, AFAD Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından iikamete birlikte girilerek, ölenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.


Adli Tıp Kurumundaki incelemelerin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Erzurum'da toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Adli Tıp, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:09 Kaynak: İHA
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