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Antalya'da orman yangını

36 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Deniztepesi Mahallesi'nde ormanlık alan yanındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 tır, 6 pikap, bir komuta ve 2 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale edildi.

Yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına 10 dakika içinde müdahale ettiklerini söyledi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Dikici, "3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yakınındaki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ettik. Üç saatte kontrol altına alındı." dedi.

Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:28 Kaynak: AA
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