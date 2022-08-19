Antalya'da otel servis midibüsü kamyon yüklü çekiciyle çarpıştı: 4'ü ağır 27 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da otel servis midibüsü kamyon yüklü çekiciyle çarpıştı: 4'ü ağır 27 yaralı

19.08.2022 18:29
Antalya'da otel servis midibüsü kamyon yüklü çekiciyle çarpıştı: 4'ü ağır 27 yaralı

Antalya'da otel personellerini taşıyan servis midibüsü ile geri dönüşüm kamyonunu taşıyan çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Antalya'da otel personellerini taşıyan servis midibüsü ile geri dönüşüm kamyonunu taşıyan çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı. Midibüsün öne eğilen koltukları kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemer-Antalya yolu üzeri Topçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Kızılağaç (22) yönetimindeki üzerinde geri dönüşüm kamyonu bulunan 07 VFB 08 plakalı çekiciye, Seyhmuz F. (61) idaresindeki içerisinde otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsüne arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle 4'ü ağır 27 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, midibüs sürücüsü Şeyhmuz F.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Çoğu yaralı ayakta tedavi edilirken, diğer yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"Trafik kitlenmişti duruyordum"

Çekicinin sürücüsü Ömer Kızılağaç, "Trafik kitlenmişti, ben de aracı durdurdum. Midibüs o sıra arkamdan vurdu. Şoför abi virajı aldıktan sonra görmedi herhalde" dedi.

Yaralı listesi tutmaya çalıştılar

Kaza sonrası olay yerine gelen otel çalışanlarının servis midibüsündeki yaralıların isimlerini not etmeye çalıştığı gözlendi. Çalışanların yaralı sayısının fazla oluşundan dolayı bilgilere ulaşmakta güçlük çektiği görüldü.

Çarpmanın şiddeti koltuklara yansıdı

Öte yandan, kaza sonrası midibüsün koltuklarının tamamının öne doğru olması, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Ön tarafı hurdaya dönen midibüs, çekici yardımıyla kaza yerinden alındı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da otel servis midibüsü kamyon yüklü çekiciyle çarpıştı: 4'ü ağır 27 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otel servis midibüsü kamyon yüklü çekiciyle çarpıştı: 4'ü ağır 27 yaralı - Son Dakika
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