Antalya'da Otobüs Kazası: Anne ve Kızının Cenazesi Uğurlandı

02.02.2026 14:39
Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı, memleketlerinde dualarla defnedildi.

Antalya'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden anne ve 16 yaşındaki kızının cenazeleri, memleketleri Konya'nın Derebucak ilçesinde kılınan kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'dan Antalya'ya giden 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayarak devrildi. Yan yatarak sürüklenen otobüse bariyerlerin saplandığı kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında bulunan Zeynep Koçak (49) ve kızı Bilgenur Koçak'ın (16), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki ailelerini ziyaretten yaşadıkları Antalya'nın Alanya ilçesine gittikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Zeynep Koçak ve kızı Bilgenur Koçak'ın cenazeleri Derebucak ilçesine bağlı Durak Mahallesi'ne getirildi. Zeynep Koçak ve kızı Bilgenur Koçak'ın cenazeleri, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında dualarla defnedildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
