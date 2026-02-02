Antalya'da Otobüs Kazası: Cenazeler Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Otobüs Kazası: Cenazeler Teslim Edildi

02.02.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden 5'inin cenazesi ailelerine verildi.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, adli tıptaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün dün sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildiği kazada yaşamını yitirenlerden 5'inin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan Aslı Çevik (47) ve Resmiye Göktepe'nin (62) cenazeleri Eskişehir'e, Seymen Çınar Sarı'nın (12) cenazesi Manavgat'a, Sudem Çakmak'ın (19) cenazesi Bilecik'e, Onur Yılmaz'ın (21) cenazesi Antalya'nın Aksu ilçesine gönderildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, sabah erken saatlerden itibaren bekledikleri adli tıp morgu önünde üzüntü yaşadı, bazıları fenalık geçirdi.

Yaşamını yitiren 10 kişiden 3'ünün cenazesinin dün teslim edildiği, 2'sinin ise işlemlerin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.

Kazada yaralanan 20 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Adli Tıp, Güvenlik, Antalya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Otobüs Kazası: Cenazeler Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

16:36
Savunmaya duvarı ördüler Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
15:43
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
10 kişi öldüğü kazada kahreden “4 gün“ detayı Aileler morg önünde fenalık geçirdi
10 kişi öldüğü kazada kahreden "4 gün" detayı! Aileler morg önünde fenalık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:41:09. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Otobüs Kazası: Cenazeler Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.