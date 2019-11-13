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Antalya'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.


Çavuşköy Mahallesi D-400 Karayolunda, Yılmaz Aytan'ın kullandığı 07 FB 430 plakalı kargo kamyonuna Resul Akın idaresindeki 38 DP 763 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada sürücü Resul Akın (31) otomobil içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Resul Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Akın'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Bu arada, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kamyona çarpma anı ve sonrasında ise vatandaşların kurtarma çabaları yer alıyor.

Çavuşköy, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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