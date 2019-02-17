Antalya'da Otomobil Motosikletle Çarpıştı: 2 Ölü
1 saat önce
Antalya'da, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Antalya
'da, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ahmet Turan
Çelik (22) yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet, Konyaaltı
ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde, sürücüsü belirlenemeyen 07 ACP 82 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Çelik ile arka koltuktaki Muhammet Açıkgöz (17) yaralandı. Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çelik ve Açıkgöz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:53 Kaynak: AA
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