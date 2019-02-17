Son Dakika Haberleri: Antalya'da Otomobil Motosikletle Çarpıştı: 2 Ölü

Antalya'da Otomobil Motosikletle Çarpıştı: 2 Ölü

1 saat önce

Antalya'da, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da Otomobil Motosikletle Çarpıştı: 2 Ölü, System.String[]
Antalya'da, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Turan Çelik (22) yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet, Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde, sürücüsü belirlenemeyen 07 ACP 82 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Çelik ile arka koltuktaki Muhammet Açıkgöz (17) yaralandı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çelik ve Açıkgöz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:53 Kaynak: AA

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