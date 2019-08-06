Antalya'da otomobil yayaya çarptı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:10 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza Taşağıl
Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Antalya D-400 karayolu istikametine seyir halindeki Ahmet Özen
'in kullandığı 07 L 4499 plakalı otomobil, Serik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ünal Kuru'ya çarptı.
Kazada yaralanan ve ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal Kuru'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA
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