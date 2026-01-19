Antalya'da Paten Kayarken Düşen Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Antalya'da Paten Kayarken Düşen Genç Hayatını Kaybetti

19.01.2026 15:01
Efe Mevlüt Çalışkan, zeytinlikte dengesini kaybederek yere düştü ve sabah saatlerinde ölü bulundu.

ANTALYA'da arkadaşları ile birlikte bulunduğu zeytinlikten ayrıldıktan sonra dengesini kaybedip düşen Efe Mevlüt Çalışkan (15), sabah saatlerinde ölü bulundu.

3 arkadaşıyla birlikte patenle gezen Efe Mevlüt Çalışkan, dün akşam üstü Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi 1205 Sokak üzerindeki zeytinlikte bir süre oturduktan sonra sabaha karşı ayrıldı. Patenle giderken dengesini kaybeden Çalışkan, yere düştü. Arkadaşları, Çalışkan'ın düştüğünü görmesine rağmen kalkıp gittiğini düşünerek zeytinlikten ayrıldı.

ARKADAŞLARI TEŞHİS ETTİ

Saat 06.30 sıralarında zeytinlik alanda hareketsiz yatan Efe Mevlüt Çalışkan'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın kimliği, olay yerine gelen arkadaşları tarafından teşhis edilirken; durum ailesine bildirildi. Efe Mevlüt Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GERİYE PATENLERİ KALDI

Kimlik teşhisi için Adli Tıp'a gelen anne ve babası büyük üzüntü yaşadı. Çalışkan'ın cenazesi, otopsinin ardından aileye teslim edildi. Cenazenin teslim alınması sırasında baba ve anne, gözyaşlarını tutamadı. Efe Mevlüt Çalışkan'dan geriye kalan patenleri ise babasının bir arkadaşı taşıdı. Ailesinin dün akşamdan bu yana haber alamadığı Çalışkan için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.Efe Mevlüt Çalışkan'ın cenazesi yarın defnedilecek.

Kaynak: DHA

