DOSYADA İSKAN, BAĞIŞ VE MİLYONLARCA LİRALIK TRANSFERLER

Antalya'da 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 112'ye yapılan anonim ihbarın ardından soruşturmanın derinleştiği, iskan işlemleri, bağış adı altındaki ödemeler ve milyonlarca liralık para transferleri iddianamede yer aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yetkisizlik kararı verilerek başsavcılığa gönderilen 1 Temmuz 2025 tarihli soruşturma dosyası üzerine başladığı öğrenildi. İddianamede yer alan bilgiler doğrultusunda Muhittin Böcek'in 5 Temmuz'da tutuklanmasının ardından 10 Temmuz 2025'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan anonim ihbar dikkati çekti. İhbarda; iskan ruhsatı verilmesi karşılığında rüşvet alındığı, rüşvet bedellerinin bir bölümünün Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı'na (KONTEV) bağış adı altında aktarıldığı, işlemlerin bu ödemelerin ardından hızlandığı öne sürüldü. Savcılık talimatıyla vakfın Muratpaşa ilçesindeki merkezinde arama yapıldığı, bağış makbuzları ve çeşitli evraka el konulduğu belirtildi. İncelemelerde; Altıntaş bölgesinde inşaat yapan bazı kişilerin bağış tarihleri sonrası iskan ruhsatı aldığı tespit edildi.

'BOŞANMA MASRAFI' 55,2 MİLYON LİRALIK TRANSFER

Dosya kapsamında alınan ifadeler ve yapılan incelemelerde; Mustafa Gökhan Böcek'in, Zeynep Kerimoğlu ile boşanma sürecinde kullanılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan iş insanı B.Ç.'den para talep ettiği, B.Ç.'nin, bir döviz bürosu üzerinden 2 ayrı işlemle toplam 55 milyon 200 bin lira gönderdiği tespit edildi. Söz konusu paranın Mustafa Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'e ulaştığı belirlendi. İncelemelerde; Mustafa Gökhan Böcek ile Zeynep Kerimoğlu'nun 30 Ekim 2024'te boşandığı, paranın ise 26 Aralık'ta gönderildiği belirlendi.

ALINAN RÜŞVET, DÖVİZ VE ALTIN OLARAK SİSTEME SOKULMUŞ

Mustafa Gökhan Böcek'in çeşitli taşınır ve taşınmazları alarak, haksız edinilen paraların aklanmaya çalışıldığı, ihaleler karşılığında Muhittin Böcek adına 3'üncü şahıslara saat hediye edildiği, yine usulsüz şekilde 3'üncü şahıslara araç devri yapıldığı, ayrıca iskan verilmesi karşılığı rüşvet olarak gayrimenkul devri yapıldığı kaydedildi. Mustafa Gökhan Böcek'in belediyeden ihale alan iş insanlarının hak edişlerini alabilmeleri ve baskı yapması neticesinde elde ettiği paraların döviz firması üzerinden altın veya döviz alım/satımı olarak gösterilerek, sisteme sokulduğu belirtildi. 'UYUŞTURUCU KULLANIMI' İDDİASI

Zuhal Böcek'e ait el konulan dijital materyallerin incelenmesi ve kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan e-posta ihbarı üzerine, Zuhal Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'ten alınan vücut örneklerinde kokain kullandıklarının tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçuna ilişkin her iki şüpheli yönünden dosya ayrılarak ilgili soruşturma bürosuna gönderildiği bildirildi.

CANSEL TUNCER'İN İFADESİNE BAŞVURULDU

KONTEV yöneticileri arasında yer alması ve aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapması nedeniyle dosyaya yansıyan tespitler ve belediyenin genel işleyişine ilişkin bilgi alınması amacıyla Cansel Tuncer'in ifadesine başvuruldu. Detaylı mal varlığı araştırması yapılırken, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda Cansel Tuncer hakkında takipsizlik kararı verildi. İddianameye yansıyan tespitler kapsamında, döviz ve kuyumculuk firmalarına TMSF tarafından kayyım ataması yapıldı. Döviz ve bazı kuyumculuk işletmelerine önce yönetim kayyımı atanırken, bu tedbirin daha sonra denetim kayyımlığına dönüştürüldüğü, tutuklu Mehmet Okan Kaya'ya ait 8 şirkette ise yönetim kayyımlığının halen devam ettiği belirtildi. Toplam 15 şirketle ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.