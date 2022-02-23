Antalya'da sağanak yağış - Son Dakika

Antalya'da sağanak yağış

ANTALYA Antalya'yı etkisi altına alan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sahilde dalgaların boyu yükselirken yollarda su birikintileri oluştur. Yağmur ve araçlardan dolayı su içinde kaldığını belirten vatandaş Zeliha Özcan ise, "Sürücüler böyle havalarda yayalara saygı duymalı" dedi.

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dalgaların boyu yükselirken, bazı caddelerde de su birikintileri oluştu. Konyaaltı Caddesi üzerinde yürüyen vatandaş Zeliha Özcan ise sürücülerin yayalara saygılı olmadığını belirterek "Geçemedim arabaların suları üzerime geldi. Su içerisindeyim. Sürücüler böyle havalarda yayalara saygı duymalı" diye konuştu.

"2 saatlik radar uyarı"

Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya'nın Batı bölgelerinde ise 2 saatlik 'radar uyarısı' yaptı. Meteoroloji, 2 saat boyunca oluşabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı.