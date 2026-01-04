Antalya'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve yürüyüş düzenlendi

Antalya\'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve yürüyüş düzenlendi
04.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla anma programı ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Antalya'nın Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla anma programı ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Saklıkent'ten Sarıkamış'a Bu Topraklarda İzin Var" yürüyüşü düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitler için de dua edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Sarıkamış Harekatı'nın oldukça zor şartlarda gerçekleştirildiğini belirterek, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde Kars, Ardahan, Artvin ve Erzurum'un bir kısmının işgal altında olduğunu hatırlattı.

Türk ordusunun, 1914 sonbaharında Cihan Harbi başladığında, 1878'de kaybettiği vatan topraklarını kurtarmak için harekete geçtiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ancak lojistik kanallar yetersizdi, ikmal hatları zayıftı. Denizde ise Rus donanması ikmal kollarımızı ve gemilerimizi batırmıştı. Bu şartlar altında, yaklaşık 100 bin vatan evladı Allahuekber Dağları'na doğru yola çıktı. Geri dönmeyi düşünmediler. Yeter ki vatan toprağı namahrem ellerden temizlensin diye, Allahuekber Dağları'nda şehadete yürüdüler. Onların yaktığı o ateş, Çanakkale'yi, Kanal Harekatı'nı, Kutü'l Amare'yi ve Medine Müdafaası'nı tutuşturdu. 1917'ye gelindiğinde, karşımızdaki işgalci güç savaş dışı kaldı. Böylece vatan toprağı olan Kars, Ardahan ve Artvin kurtarıldı."

Şahin, Anadolu'nun dört bir yanında, şehitlerin ortaya koyduğu bağımsızlık ruhunun olduğunu bildirerek, "Biz Türk milleti olarak vatan toprağına uzanan namahrem elleri kırmasını biliriz. Ancak biz sadece savaş zamanı kan vermesini değil, barış zamanında da devletini büyütmeyi, güçlendirmeyi ve dünya milletler ailesinde hak ettiği yeri alması için çalışmayı da biliriz. Bugün gençlere düşen görev ise bilimi ve aklı rehber edinerek daha da çok çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Yürüyüş ve anma programına, Vali Şahin'in yanı sıra Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, kurum müdürleri, sivil topluluk temsilcileri, gençler ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Sarıkamış, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:42:30. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.