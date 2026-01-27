Antalya'da Sel Felaketi Çiftçileri Vurdu

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Antalya Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde yoğun yağış ve oluşan hortumdan çok sayıda üreticimizin, çiftçi ve vatandaşımızın zarar gördüğünü öğrendik. Yüksek girdi maliyetleri, AKP iktidarının üretimi baltalayan ithalat politikası nedeniyle zaten can çekişen çiftçimiz bu felaketle daha da yara aldı. İvedilikle çiftçimizin borçları ötelenmeli, maddi zararları tazmin edilmeli ve en hızlı şekilde özellikle dere ıslah çalışmalarına başlanmalı" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya'da meydana gelen aşırı yağış ve sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

