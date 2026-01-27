Antalya'da Sel Felaketi Çiftçileri Vurdu - Son Dakika
Antalya'da Sel Felaketi Çiftçileri Vurdu

27.01.2026 16:49
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Antalya'daki selin çiftçilere zarar verdiğini belirtti.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Antalya Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde yoğun yağış ve oluşan hortumdan çok sayıda üreticimizin, çiftçi ve vatandaşımızın zarar gördüğünü öğrendik. Yüksek girdi maliyetleri, AKP iktidarının üretimi baltalayan ithalat politikası nedeniyle zaten can çekişen çiftçimiz bu felaketle daha da yara aldı. İvedilikle çiftçimizin borçları ötelenmeli, maddi zararları tazmin edilmeli ve en hızlı şekilde özellikle dere ıslah çalışmalarına başlanmalı" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya'da meydana gelen aşırı yağış ve sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Antalya Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde yoğun yağış ve oluşan hortumdan çok sayıda üreticimizin, çiftçi ve vatandaşımızın zarar gördüğünü öğrendik. Öncelikle can kaybı olmaması tesellisi ile Antalyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yoğun yağış daha önce de Kumluca'da Üleşik Deresi'nin taşmasına, yüzlerce dönüm sera ve tarım arazisinin sular altında kalmasına sebep olmuştu. Ancak gerekli önlemler yine alınmadı. Yüksek girdi maliyetleri, AKP iktidarının üretimi baltalayan ithalat politikası nedeniyle zaten can çekişen çiftçimiz bu felaketle daha da yara aldı. İvedilikle çiftçimizin borçları ötelenmeli, maddi zararları tazmin edilmeli ve en hızlı şekilde özellikle dere ıslah çalışmalarına başlanmalı."

Kaynak: ANKA

