Antalya'da Sel İçin Destek Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Sel İçin Destek Teklifi

27.01.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti, Antalya'daki sel sonrası çiftçilere destek ve borç ertelemesi içeren teklif sundu.

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, 22 Ocak 2026 tarihinde Antalya'da meydana gelen aşırı yağışların yol açtığı sel ve taşkınların ardından, afet bölgesi ilanı, çiftçilere destek sağlanması ve borçların ertelenmesini içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, teklif gerekçesinde Antalya'nın Kumluca, Demre ve Kaş ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde sel ve taşkınlar yaşandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın konut, işyeri, tarla ve barınak gibi malvarlıklarında önemli zararlar meydana gelmiştir" dedi.

Afetin tarımsal üretimi doğrudan etkilediğine dikkati çeken Poyraz, "Aynı afet, tarımsal üretimin ana omurgasını oluşturan sera alanları, ekili tarım arazileri, ürünler, tarımsal ekipman ve üretim altyapısı üzerinde ağır kayıplar doğurmuştur" ifadelerini kullandı. Poyraz, afetlerin yalnızca ürün kaybı olarak görülemeyeceğini vurgulayarak, "Sel ve taşkınlar üretim döngüsünü kesintiye uğratmakta, çiftçinin nakit akışını bozmakta ve borçluluğu artırmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Selden etkilenen çiftçiler için destek ve borç ertelemesi

Kanun teklifiyle, 7269 sayılı Kanun kapsamında afet bölgesi ilanı yapılması ve selden zarar gören yurttaşların yardımlardan yararlandırılması amaçlanıyor. Teklifte, "Antalya ilinin Kumluca, Demre ve Kaş ilçeleri başta olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihi ve devamında meydana gelen aşırı yağıştan etkilenen ilçelerin afet bölgesi ilan edilmesi" öngörülüyor.

Teklifte ayrıca, tarımsal desteklerin sigorta şartına bağlanmaması isteniyor. Gerekçede, "Afet bölgesi ilan edilen yerlerde sigortalı olsun olmasın zarar gören tüm çiftçilere devlet desteği sağlanması bir zorunluluktur" denildi. Bu kapsamda, TARSİM sigortası bulunmayan çiftçilerin de destekten yararlanması hedefleniyor.

Poyraz'ın teklifinde, çiftçilerin borç yüküne de işaret edildi. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer bankalara olan tarımsal kredi borçlarının faiz işletilmeksizin en az bir yıl ertelenmesi öngörülürken, "Afetten dolayı gelirini kaybeden üreticinin daha da kırılgan hale gelmemesi ve yeniden üretime dönebilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Prim borçlarına erteleme ve altyapı iyileştirmesi

Kanun teklifiyle, afetten zarar gören çiftçilerin SGK ve Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının da bir yıl süreyle ertelenmesi planlanıyor. Gerekçede, "Sağlık güvencesinin sürdürülmesi sosyal devlet ilkesinin doğal bir gereğidir" denildi.

Teklifte, Antalya'da sık sık yaşanan sel ve taşkınların altyapı eksikliklerinden kaynaklandığı belirtilerek, "Dere ıslahlarının Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun biçimde hızla yapılması ve elektrik başta olmak üzere altyapının iyileştirilmesi" hükme bağlanıyor.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde, Antalya'daki sel felaketinden etkilenen yurttaşların ve çiftçilerin hem ekonomik hem de sosyal açıdan korunması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Politika, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Sel İçin Destek Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Karadenizli’nin inadı inat Cami yapıp, cami yıktılar Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İsrail’den Lübnan’a çifte saldırı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var
Uganda, Somali’deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Ahmet Çakar Hadise’den özür diledi, helallik istedi Ahmet Çakar Hadise'den özür diledi, helallik istedi

15:53
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:32
Sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan DEM Parti’ye en sert tepki
Sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan DEM Parti'ye en sert tepki
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 16:20:35. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Sel İçin Destek Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.